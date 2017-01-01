 Moheet on google
الإثنين 2 يناير 2017 03:28 صباحاً
روابط سريعة
منصور يرفض إعارة 6 لاعبين للإسماعيلي والنصر للتعدين
مرتضي منصور

منصور يرفض إعارة 6 لاعبين للإسماعيلي والنصر للتعدين

الأحد، 1 يناير 2017 10:21 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك ، إلغاء إعارة 6 لاعبين من فريق الشباب لناديى الإسماعيلى والنصر للتعدين .

جاء قرار رئيس الزمالك بعد متابعته لمباراة فريق الشباب بالنادى أمام مصر المقاصة بمقر النادى اليوم، والتى حسمها النادى الفيومى بنتيجة 4/2 وبسؤاله عن أسباب الخسارة تلقى تأكيدات بأن الفريق يعانى من غيابات عديدة فى ظل رحيل أكثر من لاعب على سبيل الإعارة لأندية أخرى .

وقرر مرتضى منصور على الفور إلغاء إعارة لاعبى فريق الشباب للأندية الأخرى، واستمرارهم داخل النادى وهم الخماسى على حسين ومحمود حسن و يوسف أحمد حسن ومحمد حمدى و أحمد عادل ميسى الذين تقرر إعارتهم للنادى الإسماعيلى وعلى أيمن الذى تقرر إعارته لنادى النصر للتعدين .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3