 Moheet on google
الإثنين 2 يناير 2017 03:35 صباحاً
روابط سريعة
البرلمان السوداني يطالب الشباب بالتمسك بالإسلام
رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان السوداني محمد يوسف عبد الله

البرلمان السوداني يطالب الشباب بالتمسك بالإسلام

الأحد، 1 يناير 2017 10:29 ص

قال رئيس البرلمان السوداني الدكتور إبراهيم أحمد عمر، إن الدولة تعوّل على الشباب في تحقيق البناء والتنمية الشاملة بالبلاد، مطالباً الشباب بأن يكونوا السواعد المؤدية للوصول إلى المقاصد العليا للمسيرة الوطنية في التنمية بالسودان.

جاء ذلك في كلمته خلال تدشين برنامج “مارثون الاستقلال” الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني، ضمن احتفالات اللجنة الشبابية لاحتفالات البلاد بالذكرى الـ61 للاستقلال، وذلك في إطار المشروع الشبابي الوطني الذي يتبناه الاتحاد.

وطالب عمر الشباب بالتمسك بسماحة الإسلام وتقديم ما يفتقده الناس من همة ونشاط في مجالات البناء، واستصحاب كل مكونات وشرائح الوطن، مشددا على ضرورة العمل بصدق وإخلاص وتأكيد قيم التواصل.

من جانبه، قال مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي “نحن بحاجة إلى الروح الوطنية، وإعلاء صوت الوطن فوق المصالح للوصول إلى مستقبل زاهر ومشهود”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3