قال رئيس البرلمان السوداني الدكتور إبراهيم أحمد عمر، إن الدولة تعوّل على الشباب في تحقيق البناء والتنمية الشاملة بالبلاد، مطالباً الشباب بأن يكونوا السواعد المؤدية للوصول إلى المقاصد العليا للمسيرة الوطنية في التنمية بالسودان.

جاء ذلك في كلمته خلال تدشين برنامج “مارثون الاستقلال” الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني، ضمن احتفالات اللجنة الشبابية لاحتفالات البلاد بالذكرى الـ61 للاستقلال، وذلك في إطار المشروع الشبابي الوطني الذي يتبناه الاتحاد.

وطالب عمر الشباب بالتمسك بسماحة الإسلام وتقديم ما يفتقده الناس من همة ونشاط في مجالات البناء، واستصحاب كل مكونات وشرائح الوطن، مشددا على ضرورة العمل بصدق وإخلاص وتأكيد قيم التواصل.

من جانبه، قال مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي “نحن بحاجة إلى الروح الوطنية، وإعلاء صوت الوطن فوق المصالح للوصول إلى مستقبل زاهر ومشهود”.