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عودة الفنانة نجاة الصغيرة للغناء
نجاة الصغيرة

عودة الفنانة نجاة الصغيرة للغناء

الأحد، 1 يناير 2017 10:11 ص

اعتبرت الإعلامية نهال كمال أن عودة الفنانة المطربة نجاة الصغيرة للساحة مكسب كبير للغناء العربي ، مشيدة باختيار أغنية “كل الكلام” من إبداعات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي ، معربة عن أمنيتها في عام 2017 بأن تحقق الأغنية النجاح المنتظر.

وكشفت نهال كمال ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد ـ عن مكالمة تلقتها من النجمة نجاة الصغيرة منذ فترة باختيار الأغنية ، ورحبت بالاختيار ، مؤكدة ثقتها في أنها ستحقق نجاحا كبيرا.

وشددت على أن النجمة نجاة الصغيرة تتميز بانتقاء الكلمات التي تتناسب مع شخصيتها التي تنتمي إلى مدرسة محمد عبدالوهاب المتميزة بالإتقان والتجويد ، مشيرة إلى التعاون الثنائي الرائع بين نجاة الصغيرة والأبنودي على مدى السنوات الماضية لينتج العديد من الروائع بينها “عيون القلب”.

من ناحية أخرى ، أعربت الإعلامية نهال كمال عن أمنياتها في عام 2017 بأن تتحقق الوحدة العربية والابتعاد عن الاختلافات ، وأن يسود الأمان المنطقة ، وأن تستعيد مصر عافيتها واقتصادها ، حيث أن مصر هي صمام الأمان للمنطقة العربية.

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