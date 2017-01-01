اعتبرت الإعلامية نهال كمال أن عودة الفنانة المطربة نجاة الصغيرة للساحة مكسب كبير للغناء العربي ، مشيدة باختيار أغنية “كل الكلام” من إبداعات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي ، معربة عن أمنيتها في عام 2017 بأن تحقق الأغنية النجاح المنتظر.

وكشفت نهال كمال ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد ـ عن مكالمة تلقتها من النجمة نجاة الصغيرة منذ فترة باختيار الأغنية ، ورحبت بالاختيار ، مؤكدة ثقتها في أنها ستحقق نجاحا كبيرا.

وشددت على أن النجمة نجاة الصغيرة تتميز بانتقاء الكلمات التي تتناسب مع شخصيتها التي تنتمي إلى مدرسة محمد عبدالوهاب المتميزة بالإتقان والتجويد ، مشيرة إلى التعاون الثنائي الرائع بين نجاة الصغيرة والأبنودي على مدى السنوات الماضية لينتج العديد من الروائع بينها “عيون القلب”.

من ناحية أخرى ، أعربت الإعلامية نهال كمال عن أمنياتها في عام 2017 بأن تتحقق الوحدة العربية والابتعاد عن الاختلافات ، وأن يسود الأمان المنطقة ، وأن تستعيد مصر عافيتها واقتصادها ، حيث أن مصر هي صمام الأمان للمنطقة العربية.