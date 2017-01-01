أندي موراي: سأستمتع بعودة الإسباني نادال للملاعب في بطولة الدوحة للتنسالأحد، 1 يناير 2017 10:07 ص
اختار الانجليزي أندي موراي، المصنف الأول عالميا، بطولة الدوحة للتنس لتكون باكورة البطولات التي يشارك بها في العام الجديد 2017، والتي يتمنى رؤية كل من الإسباني رافائيل نادال، المصنف التاسع، والسويسري روجيه فيدرير، المصنف الـ16، خلالها في الملاعب مجددا.
وأكد موراي - خلال مؤتمر صحفي اليوم /الأحد/ - “سيكون أمرا ممتعا رؤية نادال يعود مجددا للملاعب، كان حظه سيئا خلال العام الماضي رغم ارتفاع مستواه، وأعتقد أنه تألق على الأراضي الترابية عندما تعرض لإصابة في معصم اليد”.
وأكد اللاعب البريطاني أن فيدرير سيعود ليقدم نفس الأداء الذي اعتاد أن يقدمه، قائلا “إنه لاعب يمتلك الموهبة وسيستعيد مستواه المرتفع بشكل تدريجي لنراه على القمة مرة أخرى لأنه يحب هذه الرياضة”.
وأشار موراي إلى أنه سيدخل البطولة لينافس عن اللقب الثالث له بعدما سبق له الفوز بها عامي 2008 و2009، موضحا السبب وراء اختياره هذه البطولة لتكون بداية مشاركاته في العام الجديد هو عنوان الانتصارات بالنسبة للعديد من اللاعبين والاستعداد الجيد قبل بطولة أستراليا المفتوحة.
وأضاف في هذا الصدد “الأمر سار بشكل جيد بالنسبة للكثير من اللاعبين الذين قدموا الأداء القوي بعد انتهاء البطولة خلال بطولة أستراليا، كما أن السفر إلى ميلبورن من هنا سيكون أسهل، لاسيما بالنسبة للاعبين الأوروبيين، المسافة تعتبر أقصر بالنسبة لهم”.
وأشار موراى إلى أنه سيشارك في البطولة القطرية أيضا بطل من أكبر المنافسين على لقب بطولة أستراليا المفتوحة، باكورة البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا.
وقال موراي، إن “التهديد الأكبر (خلال بطولة استراليا) سيكون من نوفاك، لان رقمه القياسي في استراليا كان مذهلا حتى أنه هزمني في مباراتين نهائيتين. أعتقد أنه سيقدم أداء رائع هناك”.
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