 Moheet on google
الإثنين 2 يناير 2017 03:29 صباحاً
روابط سريعة
فصل التيار الكهربائي عن إحدى مدن قنا لأعمال الصيانة
عبد الحميد الهجان - محافظ قنا

فصل التيار الكهربائي عن إحدى مدن قنا لأعمال الصيانة

الأحد، 1 يناير 2017 09:53 ص
خاص- محيط

قال محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، إن هندسة الكهرباء بمدينة قفط ستفصل التيار الكهربائي عن مدينة قفط وقريتي البراهمة والشيخية، غدا الاثنين، من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة.

وطالب المحافظ مستشفى قفط باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتشغيل ماكينات توليد الكهرباء خلال فترة الانقطاع، مضيفا أنه سيُعاد توصيل التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3