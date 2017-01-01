قال محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، إن هندسة الكهرباء بمدينة قفط ستفصل التيار الكهربائي عن مدينة قفط وقريتي البراهمة والشيخية، غدا الاثنين، من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة.

وطالب المحافظ مستشفى قفط باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتشغيل ماكينات توليد الكهرباء خلال فترة الانقطاع، مضيفا أنه سيُعاد توصيل التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.