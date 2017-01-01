انطلاق مهرجان دولي بعنوان "أسوان مدينة الإبداع والتراث" 10 يناير الجاريالأحد، 1 يناير 2017 09:47 ص
التقى محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الأحد، بممثلي مؤسسة “نحمى تراثنا” لتنمية المجتمع بأسوان برئاسة رئيس مجلس أمناء المؤسسة عادل حمدي، للتعرف على البرنامج التنسيقي لتنظيم فعاليات المهرجان الدولي “أسوان مدينة الإبداع والتراث” المقرر انطلاقه في 10 يناير الجاري بمتحف النيل برعاية صندوق “تحيا مصر” ويستمر لمدة يومين بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الهامة، وممثلي عدد من الدول الإفريقية والأوروبية.
وأعرب محافظ أسوان - في تصريح اليوم - عن ترحيبه الكبير بتنظيم هذا المهرجان الدولي للحرف والفنون ليقام ضمن فعاليات احتفالات أسوان بعيدها القومي وبمناسبة مرور عام على إنشاء متحف النيل الوثائقي لتوطيد العلاقات والترابط مع دول حوض النيل وإفريقيا.
من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة “نحمي تراثنا” إن المهرجان يشهد في أول أيامه حضور عدد من الوزراء وسفراء لدول حوض النيل والعديد من الشخصيات العامة والبارزة بمصر، وأيضاً فرقة “رحالة” الألمانية لموسيقى الجاز؛ مما يساهم في تنشيط الدعاية الإعلامية لمصر وأسوان، مشيرا إلى أنه سيتم نقل هذا الحدث على 3 قنوات ألمانية ومحطة إذاعية.
وأضاف أن المهرجان يشهد حضور الفنانة ليلى علوي الرئيس الشرفي للمهرجان ومبعوث التراث لمنظمة اليونسكو، ويختتم اليوم الأول بتكريم عدد من الشخصيات العامة منها جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وعملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد، والفنان محمد منير، وأيضا اسم الفنان الراحل أحمد منيب، فضلا عن الفنانة إسعاد يونس لدورها الإعلامي لإحياء التراث ودعمها للصناعات اليدوية المصرية.
وأوضح حمدي أن اليوم الثاني للمهرجان سيشهد تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية من دول إفريقية تضم السودان وجنوب السودان وأثيوبيا ونيجيريا والكونغو، بجانب فرقة منيب باند، وفرقة توشكى للفنون الشعبية بأسوان، حيث سيتم إعطاء الفرصة لأهالي أسوان لمشاهدة هذه الفرق والاستمتاع بعروضها من خلال التنسيق بين مؤسسة “نحمي تراثنا” بأسوان والجهات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة.
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