أجرى المنتخب المصري لكرة القدم مرانه الأول مساء اليوم الأحد مع بداية معسكره المقام بستاد القاهرة استعدادا لكأس الامم الإفريقية بالجابون 2017.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم إفريقيا يوم 14 يناير/ كانون الثاني وحتى 5 فبراير المقبل، علما بأن المنتخب المصري يقع في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات غانا وأوغندا ومالي.

شارك في المران جميع اللاعبين المحليين، وأربعة من المحترفين هم عمر جابر وكريم حافظ ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو وردة.

واجتمع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة مع اللاعبين قبل المران، وطالبهم بالتركيز من أجل هدف واحد هو إحراز لقب البطولة للمرة الثامنة في تاريخ مصر.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة بعدها تحول المران إلى التدريبات التكتيكية.

وأدى الثنائي أحمد حجازي ومحمد إبراهيم تدريبات استشفائية، قبل أن ينضم الأخير للمران الجماعي.