دخل الأسطورة البرازيلية رونالدو على خط الصراع الذي كان السبب فيه النجم الألماني توني كروس، عندما سخر من خسارة البرازيل أمام المانيا 1-7 في بداية العام الجديد، باستبدال الرقم 7 بعلم ألمانيا والرقم 1 بعلم البرازيل، والرقمان يرمزان لرقم 17 هو العام الجديد 2017.

وجاء رد رونالدو دا ليما في تغريدة نشر فيها صورة لعلم البرازيل وبجانبه كلمة (سعيد) وصورة علم ألمانيا وبجانبه رقم 17 (وهو العام الجديد) وبجانبه علامتا استفهام، بشكل يتوقع فيه حال المنتخبين في العام الجديد، وكأنه يريد القول أن البرازيل نسيت ما حدث في مونديال 2014 بالخسارة المذلة أمام المانيا في قبل النهائي، وعينها حاليا على إثبات الوجود في العام الجديد.

وكتب رونالدو في تغريدته..الترتيب..سنة سعيدة يا كروس.

وكان زميل كروس في ريال مدريد مارسيلو دي سيلفا قد رد على كروس في وقت سابق، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “سنة جديدة وسعيدة، وصحة جيدة للجميع وكذلك احترام الآخرين للأبد”.

كما زين مارسيلو رسالته بخمس أعلام للبرازيل في إشارة لفوز السيلسياو بلقب كأس العالم في 5 مناسبات.