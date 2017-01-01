 Moheet on google
الإثنين 2 يناير 2017 03:34 صباحاً
روابط سريعة
عمرو أديب "خايف على نفسه"
عمرو اديب

عمرو أديب "خايف على نفسه"

الأحد، 1 يناير 2017 10:14 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

علق الإعلامي عمرو أديب، على إيقاف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى، قائلاً: “أنا خايف علي نفسي، وبرنامج إبراهيم عيسى مش اللي هيوقع البلد”.
وتابع في برنامجه “كل يوم”، المذاع علي شاشة “on-e”، اليوم الأحد، أن التنظيم الإخواني وأمريكا وتركيا وقطر لم يستطعيوا اسقاط الدولة، مردفا: “أوعوا يامصرين تفرحوا بصمت إعلامي لأنه هيجي الدور عليك وتسكت أنت كمواطن واوعوا تصفقوا لحد يسكت أو يبطل لو بتحبوا البلد”.

واستكمل: “أنا لما أتوقفت في عهد مبارك اترميت زي الكلب ومحدش عبرني ومفيش ولا قناة رضيت تشغلني لأنه كان فيه قرار بكده والإعلاميين معملوش حاجة غير ورقة مكتوب عليها وحشتنا ياعمرو”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3