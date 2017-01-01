علق الإعلامي عمرو أديب، على إيقاف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى، قائلاً: “أنا خايف علي نفسي، وبرنامج إبراهيم عيسى مش اللي هيوقع البلد”.

وتابع في برنامجه “كل يوم”، المذاع علي شاشة “on-e”، اليوم الأحد، أن التنظيم الإخواني وأمريكا وتركيا وقطر لم يستطعيوا اسقاط الدولة، مردفا: “أوعوا يامصرين تفرحوا بصمت إعلامي لأنه هيجي الدور عليك وتسكت أنت كمواطن واوعوا تصفقوا لحد يسكت أو يبطل لو بتحبوا البلد”.

واستكمل: “أنا لما أتوقفت في عهد مبارك اترميت زي الكلب ومحدش عبرني ومفيش ولا قناة رضيت تشغلني لأنه كان فيه قرار بكده والإعلاميين معملوش حاجة غير ورقة مكتوب عليها وحشتنا ياعمرو”.