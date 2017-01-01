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ننشر تعليق جيرو على هدفه "العقرب" في شباك كريستال بالاس
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ننشر تعليق جيرو على هدفه "العقرب" في شباك كريستال بالاس

الأحد، 1 يناير 2017 09:25 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

تحدث الفرنسي أولفييه جيرو، عن الهدف الرائع الذي سجله في مرمى كريستال بالاس اليوم بطريقة “ركلة العقرب”، في المباراة التي جمعت أرسنال بخصمه ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيرو في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” بعد المباراة :”لقد كان شعورًا رائعًا، لقد أردت التسجيل منذ الدقيقة الأولى في المباراة”.

وأضاف :”لم أفعل هذا قبل ذلك، لقد كان جميلًا، أشكر الله على هذا الهدف الرائع الذي سجلته اليوم، لم يكن هدف مخيتريان في ذهني على الإطلاق”.

وتابع :”في هذا الموقف إن كان عليك أن تفعل شيئًا فأنت تفعله، لقد كنت محظوظ وأعتقد أنه أفضل أهدافي، لقد كان لطيفًا للفريق”.

وسجل جيرو هدفًا رائعًا للغاية ربما سينافس على لقب أفضل هدف في العام 2016، عندما سدد الكرة بكعبه لتسكن شباك كريستال بالاس، بطريقة ركلة العقرب.

ورفع أرسنال رصيد إلى 40 نقطة في المسابقة ليحتل المركز الثالث خلف تشيلسي المتصدر بفارق 9 نقاط وخلف الوصيف ليفربول بفارق 3 نقاط.

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