فاز المنتخب المغربي لكرة السلة علي نظيره المصري 73 – 68 اليوم الأحد في البطولة العربية التي تقام بالصالة المغطاة بستاد القاهرة بمشاركة 6 فرق.

ونجح منتخب المغرب في استغلال حالة التراخي من جانب لاعبي الفريق المصري في أوقات كثيرة من المباراة وانهي اللقاء لصالحه.

وتغلب منتخب البحرين علي نظيره الإماراتي 70 – 62، وفازت السعودية علي الجزائر 92 – 85.

وتقام غدا الاثنين ثلاث مباريات في البطولة، حيث تلتقي الجزائر مع المغرب، والبحرين مع السعودية ، ومصر مع الإمارات.