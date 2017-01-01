المغرب تهزم مصر في البطولة العربية للسلةالأحد، 1 يناير 2017 09:23 ص
فاز المنتخب المغربي لكرة السلة علي نظيره المصري 73 – 68 اليوم الأحد في البطولة العربية التي تقام بالصالة المغطاة بستاد القاهرة بمشاركة 6 فرق.
ونجح منتخب المغرب في استغلال حالة التراخي من جانب لاعبي الفريق المصري في أوقات كثيرة من المباراة وانهي اللقاء لصالحه.
وتغلب منتخب البحرين علي نظيره الإماراتي 70 – 62، وفازت السعودية علي الجزائر 92 – 85.
وتقام غدا الاثنين ثلاث مباريات في البطولة، حيث تلتقي الجزائر مع المغرب، والبحرين مع السعودية ، ومصر مع الإمارات.
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