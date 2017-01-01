 Moheet on google
الإثنين 2 يناير 2017 03:40 صباحاً
روابط سريعة
المغرب تهزم مصر في البطولة العربية للسلة
maroc-basketball-afrobasket-600x288

المغرب تهزم مصر في البطولة العربية للسلة

الأحد، 1 يناير 2017 09:23 ص
متابعات

فاز المنتخب المغربي لكرة السلة علي نظيره المصري 73 – 68 اليوم الأحد في البطولة العربية التي تقام بالصالة المغطاة بستاد القاهرة بمشاركة 6 فرق.

ونجح منتخب المغرب في استغلال حالة التراخي من جانب لاعبي الفريق المصري في أوقات كثيرة من المباراة وانهي اللقاء لصالحه.

وتغلب منتخب البحرين علي نظيره الإماراتي 70 – 62، وفازت السعودية علي الجزائر 92 – 85.

وتقام غدا الاثنين ثلاث مباريات في البطولة، حيث تلتقي الجزائر مع المغرب، والبحرين مع السعودية ، ومصر مع الإمارات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3