قفز فريق النصر للمركز الثالث بجدول ترتيب أندية الدوري السعودي لكرة القدم، إثر تغلبه على الاتفاق 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه حسن الراهب الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 66 و88 وجاء الهدف الأول عندما لعب أحمد عكاش كرة عرضية من الناحية اليسرى ارتقى إليها الراهب وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

فيما جاء الهدف الثاني من هجمة مرتدة عندما مرر يحيى الشهري الكرة لحسن الراهب على حدود منطقة الجزاء ليستلمها الراهب قبل أن يسدد كرة أرضية قوية لحظة خروج الحارس ممن مرماه إلى داخل المرمى.

ورفع النصر رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة اتحاد جدة والخليج، التي تقام بعد غد الثلاثاء في ختام منافسات هذه الجولة، في المقابل توقف رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السادس.

يشار إلى أن هذا الفوز هو العاشر للنصر هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة للاتفاق هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث والفوز في ست.

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الاتفاق 1-0.

ويستعد الاتفاق لمواجهة فريق ضمك في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 18 من الشهر الجاري، فيما يلعب النصر مع الفيحاء في اليوم التالي بذات الدور.