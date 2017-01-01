 Moheet on google
الإثنين 2 يناير 2017 03:32 صباحاً
روابط سريعة
إصابة شخصين في هجوم على مسجد "حسن الباشا"
عملية ارهابية تستهدف ملهي ليلي في اسطنبول - 1 يناير 2017

إصابة شخصين في هجوم على مسجد "حسن الباشا"

الأحد، 1 يناير 2017 09:57 ص

أصيب شخصين على الأقل، اليوم الأحد، في هجوم مسلح على مسجد “حسن الباشا” في منطقة ساريير باسطنبول.

وأكدت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الشرطة سارعت إلى مكان الحادث وطوقته، كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من وقوع الاعتداء المسلح على ملهى ليلي في اسطنبول الذي خلف 39 قتيلا وعشرات الجرحى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3