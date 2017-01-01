أصيب شخصين على الأقل، اليوم الأحد، في هجوم مسلح على مسجد “حسن الباشا” في منطقة ساريير باسطنبول.

وأكدت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الشرطة سارعت إلى مكان الحادث وطوقته، كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من وقوع الاعتداء المسلح على ملهى ليلي في اسطنبول الذي خلف 39 قتيلا وعشرات الجرحى.