إليك طريقة التخلص منها.. ثغرة في "آي فون" تعطل تطبيق الرسائلالأحد، 1 يناير 2017 10:29 ص
مؤخراً اكتُشِفَت ثغرة تُعطِّل تطبيق الرسائل على هواتف آي فون، عن طريق إرسال إحدى الرسائل النصية، ما يجعل الهاتف الذي يعمل بنظام تشغيل iOS عاجزاً عن فتح التطبيق ليستحيل معه قراءة الرسائل النصية آي مسدج.
ويستمر التطبيق في الانهيار حتى بعد غلقه أو غلق الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى، تتضمن الثغرة إرسال vCard، وهو صيغة ملف اتصال قابل للنقل، فيه أكواد كثيرة لدرجة أن التطبيق لن يتمكن من معالجتها، لذلك يتعطل تطبيق الرسائل عندما يحاول فتح الـvCard، إذ يحتوي على الآلاف من سطور الأكواد الخبيثة مقارنةً بملفات الاتصال العادية التي تحتوي على حوالي مائتي سطر فقط، ولأن التطبيق يحاول دائماً أن يفتح أحدث الرسائل النصية؛ سيحاول فتح الرسالة الخبيثة حتى ولو كان مغلقاً أو كان الهاتف كله في وضع إعادة التشغيل.
تشبه هذه الثغرة التي اكتشفها الهاكر vincedes3 ثغرة أخرى من العام 2015، التي كانت تتسبب في انهيار الهاتف بنص عربي من سطر واحد، وثغرة أخرى في الفيديو اكتُشِفَت شهر نوفمبر 2016، لذلك تسعى شركة آبل بطريقة متميزة لإصلاح هذه الثغرات بسرعة من خلال إصدار تحديثات للنظام، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية.
كيف يمكنك حل المشكلة
إن كان هاتفك مصاباً بهذه الثغرة فلم يفت الأوان بعد، كل ما عليك أن تفعله ببساطة هو أن تستخدم إحدى هاتين الطريقتين لحذف الرسالة من رسائلك، الطريقة الأسهل هي أن تضغط على هذا الرابط الذي اختبرناه بأنفسنا، لكي تفتح نافذة لإرسال رسالة جديدة، ثم اضغط على إلغاء، ثم احذف الرسالة الخبيثة، أو يمكنك أن ترسل لنفسك رسالة عبر تطبيق Siri، أو اطلب من شخص آخر أن يرسلها لك، ما سيسمح لك بأن تفتح الرسالة الجديدة بدلاً من الخبيثة.
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