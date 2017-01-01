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الشارقة الإماراتي يعلن تعاقده مع مدرب اﻷهلي السابق
جوزيه بيسيرو

الشارقة الإماراتي يعلن تعاقده مع مدرب اﻷهلي السابق

الأحد، 1 يناير 2017 09:12 ص

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده مع البرتغالي بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي خلفا لليوناني جورجيوس دونيس.

وسبق للبرتغالي بيسيرو تدريب كلا من الوحدة الإماراتي والمنتخب السعودي والهلال السعودي والأهلي وبورتو وبراجا البرتغاليين.

وكانت اخر محطات بيسيرو فريق براجا الذي تولي القيادة الفنية له في بداية الموسم قبل ان تتم اقالته من الفريق.

وتمت اقالة بيسيرو في ديسمبر من العام الماضي بعد خسارة براجا أمام سبورتينج كوفيلها في كأس البرتغال بنتيجة 1-2 ومن قبله الخروج من الدوري الأوروبي من مرحلة دور المجموعات.

وخاض البرتغالي المران الأول له مع فريق الشارقة علي ان يتم تقديمه لوسائل الاعلام والجماهير في مؤتمر صحفي سيعقدا غدا الاثنين.

وستكون بداية البرتغالي مع الشارقة عندما يواجه فريق الوصل في دور الثمانية من منافسات كأس رئيس الدولة الإماراتي

ويحتل فريق الشارقة المركز العاشر في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 14 نقطة جمعهم الفريق من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين بينما تعرض للهزيمة في 7 مباريات.

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