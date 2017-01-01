أعلن موقع “سكاى نيوز” بالعربى عن منفذ الهجوم على ملهى اسطنبول الليلى، وذكرت أنه ينتمى إلى إحدى دول آسيا الوسطى.

وكان وقع حادث إطلاق النار بمدينة اسطنبول التركية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، والذى أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى وجرحى.