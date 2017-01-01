أبدى النجم المصرى محمد الننى لاعب وسط أرسنال سعادته بالفوز الذى شارك فى تحقيقه مع الفريق على حساب ضيفه كريستال بالاس، بثنائية نظيفة فى إطار الجولة 19 من البريميرليج، مؤكداً أن الفوز منح الجنرز دفعة معنوية كبيرة فى مشواره نحو الفوز باللقب الغائب عن خزان الفريق منذ 13 عاماً.

وقال النني فى تصريحات تليفزيونية لشبكة “bein Sports” بعد المباراة: “الحمد لله على هذا الفوز الهام جداً على فريق عنيد مثل كريستال بالاس.. قدمت أداء جيداً فى المباراة وحاولت تنفيذ تعليمات المدرب طوال فترة تواجدى فى أرض الملعب”.

أضاف الننى قائلاً: “أرى أن فرصة أرسنال هذا الموسم فى التتويج بلقب البريميرليج كبيرة للغاية.. أتمنى أن أحقق هذا الإنجاز مع الفريق لأننا نقدم مباريات جيدة وجميع اللاعبين يبذلون جهداً كبيراً”.

وأشاد الننى بالهدف الخيالى الذى سجله زميله أوليفييه جيرو من تسديدة “العقرب”، قائلاً: “أعتقد أن هذا أجمل هدف رأيته فى حياته.. أهنئه كثيراً على هذا الهدف الرائع وأهنئ الفريق بأكمله على الفوز وتحقيق النقاط الثلاث”.

واختتم نجم بازل السابق حديثه متمنياً تتويج المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية التى تنطلق بعد 10 أيام فى الجابون، قائلاً: “نتمنى أن نفوز بالبطولة من أجل إسعاد الجماهير المصرية ونسعى جميعاً لتحقيق ذلك لإعادة الفراعنة إلى وضعهم الصحيح فى أفريقيا”.