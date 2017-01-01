صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في واقعة إختفاء 6 مشكاوات من مسجد الرفاعي بميدان القلعة من أصل ١٥ مشكاة كانت موجودة بحجرة الملك فؤاد والأميرة فريال، والتي تبين اختفاؤها اليوم الأحد.

وقال أمين - فى تصريحات صحفية اليوم - إنه فور إبلاغ وزارة الآثار بالواقعة، أحال الدكتور خالد العناني وزير الآثار الأمر للنيابة العامة للوقوف على جميع ملابسات اختفاء المشكاوات، كما قام بمخاطبة شرطة السياحة والآثار ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بإعتبار وزارة الأوقاف هي المسئولة عن قاعات المسجد، للتحقيق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة من جانبهما.

وأكد السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة إن وزير الأثار وجه بتشكيل لجنة لحصر جميع المقتنيات والمنقولات الموجودة بالمسجد.

وأضاف أن المشكاوات المختفية تعود لعام 1328 هـ وهي مصنوعة من الزجاج المموه بالمينا عليها رنك بإسم الخديوي عباس حلمي الثاني وكتابات بخط الثلث المملوكي لأية من سورة النور هي (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح).