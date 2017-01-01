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توريد النفط لمصر بأسعار مخفضة قريبا
بترول ـ نفط ـ براميل نفط‎

توريد النفط لمصر بأسعار مخفضة قريبا

الأحد، 1 يناير 2017 08:44 ص

 
أكد حبيب محمد الصدر، سفير العراق بالقاهرة، إن جامعة الدول العربية أدانت بالإجماع التوغل التركي داخل الأراضي العراقية.

وألمج الصدر، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل على فضائية الحياة، أن الواقع العربي الحالي لم يسمح بتقديم مساعدات جدية على أرض الواقع للعراق، وأن الدور المصرى كبير للغاية في إعادة الاستقرار للأراضي العراقية.

ولفت إلى أن الفترة القليلة المقبلة سيتم الاتفاق على توريد النفط العراقي لمصر بأسعار مخفضة، وسيتم توقيع مذكرات تفاهم بين الحكومة العراقية والمصرية، وأن العراق سيستورد زيت الطعام من مصر.

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