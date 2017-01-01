هاجم الإعلامي مجدي طنطاوي، في رسالة شديدة اللهجة، للإعلاميين، قائلًا لهم: “اتقوا الله في مصر، واعرفوا إن الكلمة في مصر بتأثر”.

وقال في برنامجه “كلام جرايد” المذاع على شاشة العاصمة الاولى، مساء الأحد، إن بعض وسائل الإعلام تُصر على أخذ المصريين في سكة الهلس، قائلا: “أمة يصر إعلامها على تصدير المطربين والرقاصين، حاولوا تستنهضوا في همة شبابنا حاجة جديدة وتكلموهم عن شخصيات مرموقة، انتوا بتشتغلوا لحساب مين”.

ولفت إلى أن بعض الصحف تحاول الوقوف بجانب مصر، وتوصل للمصريين أن مصر تستيقظ، ولكن يجب عدم التركيز في الاستفتاءات التي تقوم بعملها وسائل الإعلام على المطربين والممثلين فقط.