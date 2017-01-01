التقطت محطة كاسيني صورة لسداسي أضلاع عملاق على سطح زحل، وهو عبارة عن موقع جوي مستقر، يتميز بشكل صحيح سداسي الأضلاع، ويقع في القطب الشمالي للكوكب.

وتظهر اللقطة المعروضة هذا السداسي الأضلاع العملاق عند إضاءته بأشعة الشمس.

والتقطت هذه الصورة في 9 سبتمبر/أيلول الماضي بواسطة كاميرا متسعة الزوايا مركبة على “كاسيني”، عندما كانت المحطة على بعد 1.2 مليون كيلومتر من الكوكب. وتساوي دقة التمييز للصورة 74 كيلومترا في البكسل الواحد.

وتعتبر بعثة “Cassini-Huygens مشروعا مشتركا لناسا والوكالة الفضائية الأوروبية، وتتلخص مهمتها الأساسية في دراسة كوكب زحل وحلقاته وتيتان أكبر قمر من أقماره الطبيعية.

ولتحقيق هذا الهدف أطلقت مركبة فضائية أوتوماتيكية من كاب كانافرال بولاية فلوريدا الأمريكية في 15 أكتوبر/تشرين الأول عام 1997. ووصلت المركبة إلى المدار حول زحل في 1 يوليو/تموز عام 2004.

ثم أنفصل مسبار Huygens عن المركبة المذكورة في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 2004 فهبط هذا المسبار على سطح تيتان في 14 يناير/كانون الثاني عام 2005. ومن المخطط أن تنتهي بعثة مركبة “كاسينيفي” في خريف عام 2017.