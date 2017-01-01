سفينة حاويات فرنسية عملاقة تتصدر القافلة الشمالية لقناة السويسالأحد، 1 يناير 2017 02:49 م
تصدرت سفينة الحاويات الفرنسية العملاقة “بوجان فيل” القافلة الشمالية لقناة السويس اليوم بحمولتها البالغة 180 ألف طن.
وقال مصدر ملاحي مسئول بهيئة قناة السويس اليوم الأحد، إن السفينة العملاقة التي تعد من أكبر سفن الحاويات في العالم، تحمل علي متنها قرابة 18 ألف حاوية خلال رحلتها من مالطا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المصدر أن السفينة - التي تم تدشينها في العام الماضي بورش صناعة السفن بكوريا الجنوبية - يبلغ طولها 400 متر وعرضها 54 مترا بغاطس 16 مترا، تابعة للخط الملاحي الفرنسي “cma cgm” الذي يملك 461 سفينة وينظم 750 رحلة عبور لقناة السويس سنويا عبر سفن الخط لنقل البضائع بين قارات العالم.
وأشار إلى أن السفينة سددت في مايو الماضي خلال أولي رحلاتها لعبور قناة السويس رسوما بلغت قرابة 900 ألف دولار - أي ما يعادل 7 ملايين جنيه مصري حينها - رسوما لعبور قناة السويس اليوم.
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