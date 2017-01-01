قال الدكتور نور أبو حتة عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، وعضو اتحاد الغرف التجارية: إن قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة، وأحالته لمجلس الدولة لمراجعته، خطوة جيدة للغاية طال انتظارها كثيرًا.

وأضاف أبو حتة في بيان له أن القانون سيساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وانتشال العديد من الأسواق التي انتابها الركود جراء اتخاذ الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة من تحرير لسعر الصرف وتعويم الجنيه.

وأوضح أن القانون جاء متسقًا مع كافة ملاحظات الحوارات المجتمعية التي عقدت خلال الفترة الماضية وتوصيات رجال الأعمال والمستثمرين، حيث تضمن تيسير الإجراءات للقضاء على المشكلات خاصة في منظومة الأراضى والتراخيص والتغلب على البيروقراطية، والقضاء على مشكلة الشباك الواحد، وتحديد أساليب حماية الاستثمار والمستثمر وآليات الدخول والخروج بسهولة ومنع نزع ملكية المشروع.

وأكد أبو حتة أن القانون سيجذب الكثير من الاستثمارات من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب لضخ استثماراتهم داخل الوطن والعمل بكل طمأنينة ويسر، خاصة أن القانون يأتي بالتزامن مع حجم التسهيلات التي وضعتها الدولة أمامهم خلال الفترات الماضية.

وأشار إلى أن وجود القوانين التي تحدد الحقوق والواجبات وتحدد العلاقات بين كافة الأطراف هي السبيل والضمانة الوحيدة لتحقيق طفرة تنموية في كافة المجالات، لافتًا إلى أن غياب القوانين الواضحة خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمات وإهدار كافة الجهود المبذولة.