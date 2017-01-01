تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بسؤال مقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بشأن تأثير تحرير سعر الصرف على الموازنة العامة.

وفي بيان رسمي له اليوم، صرح فؤاد “في ظل المتغيرات الإقتصادية والمتمثلة في التغير الشديد الذي طرأ على سعر الصرف وسعر الفائدة؛ نود أن أن نستفسر عن تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة والتي بلا شك ستتغير معالمها تماماً طبقاً لهذه المتغيرات”.

وتسائل فؤاد في بيانه عن تأثير تلك المتغيرات على الدين العام، والمصروفات، والإيرادات، بالإضافة إلى عجز الموازنة، وأشار فؤاد أن الوضع الحالي يستحق إعادة عرض الموازنة العامة في ضوء تلك المتغيرات، وطالب بعرض الأمر على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.