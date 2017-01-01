نشرت شركة “سبايس إكس” الأمريكية صورة فوتوغرافية لصاروخ ” Falcon Heavy ” الذي تعمل على تصنيعه حاليا والذي تبلغ حمولته 54.4 طنا.

وتزيد تلك الحمولة ضعفًا عن إمكانات صاروخ ” Delta 4 Heavy ” الثقيل المستخدم في “ناسا” والذي يعد حاليا من أقوى الصواريخ في العالم.

وأشارت صحيفة ” Ars Technica ” إلى أن نشر تلك الصورة الفوتوغرافية يعني أن الصاروخ المذكور يمكن أن يُطلق في القريب العاجل، وتوقعت الصحيفة أن يتم ذلك في منتصف العام القادم من قاعدة “كينيدي” الفضائية في فلوريدا.

ويتألف الصاروخ من مرحلتين ووحدتي تسريع جانبيتين تم تزويدهما بمحرك ” Merlin “. وتقدر تكلفة إطلاق واحد للصاروخ بـ 90 مليون دولار، الأمر الذي يسمح حسب الصحيفة بجعل الرحلات الفضائية إلى القمر والمريخ أقل تكلفة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد صنعت الصاروخ الثقيل من أجل تحقيق البرنامج القمري، وهو صاروخ ” Saturn V “. أما الاتحاد السوفيتي فقد نجح أيضا في نهاية القرن العشرين في تصنيع صاروخ “إينيرجيا” الثقيل جدا، الذي أطلق مرتين بنجاح. لكن تم طي كلا المشروعين فيما بعد.