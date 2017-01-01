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طائرة ركاب تتعرض لحريق أثناء هبوطها في مطار بطهران
الطائرة الليبية المختطفة

طائرة ركاب تتعرض لحريق أثناء هبوطها في مطار بطهران

الأحد، 1 يناير 2017 02:49 م

تعرضت طائرة ركاب تابعة لشركة “تابان” الإيرانية لحريق أثناء هبوطها في مطار مهرآباد في طهران اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عن شهود عيان قولهم إن طائرة ركاب تعرضت ولأسباب غير معروفة لحريق - في الساعة 19 بالتوقيت المحلي للعاصمة طهران - في مطار مهرآباد، مشيرين إلى أن أحد محركات الطائرة تعرض لحريق شوهد من مسافة عدة كيلومترات من المطار.. وأشار الشهود إلى أن الطائرة خلفت دخانا كثيفا في السماء أثناء هبوطها في مدرج المطار.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم مؤسسة الإطفاء وخدمات الأمان التابعة لبلدية طهران جلال ملكي، أن طلبا بإرسال سيارات الإطفاء إلى مطار مهرآباد وصل في الساعة 18.50 إلى المؤسسة والتي قامت بدورها بإرسال ثلاث فرق إطفاء مع سيارة إسناد إلى مكان الحادث.

وأضاف ملكي، أنه بمجرد وصول سيارات الإطفاء إلى المطار أعلن المسؤولون في المطار أن الحريق تمت السيطرة عليه ولا حاجة لفرق الإطفاء.

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