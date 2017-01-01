رفعت شركة أمازون طلبا للحصول على إذن باستخدام المناطيد لتخزين المنتجات واستخدامها كقاعدة لتسليم الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار.

وقد قدم الطلب قبل نحو عامين لكن لم تتم ملاحظته إلا منذ فترة قريبة من قبل زو ليفيت وهو محلل في مؤسسة سي.بي إنسايتس لتحليل البيانات والأبحاث.

وبحسب الطلب فإن الطائرات بدون طيار التي ستنطلق مما يطلق عليها اسم “المراكز المحمولة جوا لتلبية الطلبات” ستستخدم طاقة أقل بكثير من الطائرات التي تنطلق من الأرض.

وستحلق مراكز تلبية الطلبات على ارتفاع نحو 13700 متر، على أن تتم إعادة تغذيتها بالإمدادات بواسطة “مكوك أو مناطيد أصغر”.