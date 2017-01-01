يعقد حزب المؤتمر غدا الإثنين مؤتمرا صحفيا بمقر الحزب لمناقشة الاستقالات الأخيرة التي ضربت الحزب مؤخرا، وكان أبرزها استقالة الأمين العام اللواء أمين راضى وبحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب ونوابه وأعضاء المجلس الرئاسي بالحزب وجميع القيادات.

وكان قد ضرب حزب المؤتمر مجموعة من الاستقالات خلال الأيام الماضية كان أبرزها استقالة الأمين العام للحزب السابق ونائب رئيس الحزب اللواء أمين راضى.