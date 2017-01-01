برلماني: مصر تجني ثمار المشروعات القومية في 2017الأحد، 1 يناير 2017 02:40 م
قال النائب أحمد بدران البعلى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية: إن مصر سوف تجني ثمار المشاريع القومية والقرارات الاقتصادية التي تحققت في عام 2016 على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعمل على استقرار الشارع المصري، وعودة مصر إلى سابق عهدها.
وأكد أن ما حققته مصر خلال عام 2016 تحت قيادة الرئيس السيسي طفرة حقيقية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما رأى عضو مجلس النواب أن عام 2016 هو عام الخروج من عنق الزجاجة والاقتراب من اقتلاع الإرهاب من جذوره، حيث تمكنت الدولة من مواجهة الإرهاب بكل أنواعه .
وأشار إلى أن مصر شهدت الكثير من الأحداث والأزمات كانت كفيلة بتدمير دول أخرى، إلا أن القيادة السياسية الواعية استطاعت إنجاز وتدشين الكثير من المشروعات القومية من طرق وعاصمة إدارية جديدة ومشروعات تنموية وزراعية، فضلًا على قدرة الشعب المصري على تحمل الظروف الاقتصادية في مشهد تدمع له القلوب ووقوفه جنبًا إلى جنب للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل ومصرنا الحديثة.
وأضاف البعلي أن حجم المشاريع في مدن القناة ستعمل على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بالرغم من أن البعض يرى أنها غير مجدية في الوقت الحاضر، إلا أن تنمية محور قناة السويس سيحولها إلى أكبر مركز لوجيستي في الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن الرئيس اختتم عام 2016 بسلسلة من المشروعات القومية ببورسعيد والإسماعيلية وإحداث تنمية وتطوير بتلك المحافظات، كما أن مشروع الاستزراع السمكى خير ما يبعث الأمل على قلوبنا، حيث إنه يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل بجانب تحقيق الأمن الغذائي المصري من الثروة السمكية.
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