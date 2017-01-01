قال النائب أحمد علي إبراهيم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الحديث من قبل الكونجرس الأمريكي عن مشروع قانون لمتابعة ترميم الكنائس التي حرقت بعد ثورة ٣٠ يونيو أمر غير مقبول، لأن ذلك أمر وشأن مصري داخلي.

وأضاف إبراهيم في بيان له، اليوم الأحد، أن جميع الكنائس تم ترميمها ولعل أصدق ما تم هو ترميم الكنيسة البطرسية بعد ١٥ يومًا فقط من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأبدى النائب تعجبه من اهتمام الجانب الأمريكي بترميم الكنائس التي حرقت بعد ٣٠ يونيو، لأن هذا يتناقص مع موقف الإدارة الأمريكية من ثورة ٣٠ يونيو، وإدانته الدائمة لإرادة الشعب وتأييده لجماعات العنف، التي حرقت الكنائس تحت دعاوى التحول الديمقراطي.

وأكد أن مثل هذه المشاريع من القوانين التي على أجندة الكونجرس توضح السلوك السياسي الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية المبني على سياسية التدخل في الشئون الداخلية، مشيرًا إلى أنها محاولات من استغلال وادعاء بعض المسائل القيمية المرتبطة بالحريات وغيرها.

وشدد إبراهيم على أن أية مشكلات تخص أقباط مصر فهى تخص مصريين تناقش قضاياهم في الداخل المصري.