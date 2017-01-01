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هتف "مازحا" في احتفالات رأس السنة .. فدخل السجن
حبس

هتف "مازحا" في احتفالات رأس السنة .. فدخل السجن

الأحد، 1 يناير 2017 02:42 م

ليس كل المزاح مقبولا .. وفي ليلة رأس السنة مع أجواء مشحونة، يقتضي الأمر مزيدا من الحرص ممن يريدون نشر “الفكاهة” على طريقتهم الخاصة، لاسيما إن اكتسب الأمر أبعادا “أمنية”.

فقد ألقت الشرطة الألمانية، مساء السبت، القبض على رجل صرخ مرارا وتكرارا “قنبلة” خلال احتفالات ليلة العام الجديد في العاصمة برلين.

وقالت الشرطة إن الواقعة “ليست مضحكة”، إذ جاءت بعد أسابيع قليلة من عملية دهس في أحد أكبر أسواق عيد الميلاد في برلين - وفقا لسكاي نيوز عربية .

وذكر متحدث باسم شرطة برلين أن الموقوف كان داخل حفلة يحضرها الآلاف من الأشخاص للاحتفال بالعام الجديد، وصرخ 3 مرات متتالية “قنبلة، قنبلة، قنبلة”.

وجاء في تغريدة للشرطة على تويتر، مرفقة بهاشتاغ “مرحبا 2017”، “إنه (الموقوف) يحتفل معنا باستقبال العام الجديد”.

وقتل 12 شخصا في الهجوم الذي وقع يوم 19 ديسمبر في برلين، فيما قتل المشتبه به التونسي أنيس العامري (24 عاما) بالرصاص على يد الشرطة الإيطالية يوم 23 ديسمبر.

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