أفرجت نهار اليوم الاحد ، محكمة جنايات القاهرة دائرة الارهاب الكائن بمعهد امناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى ، عن احد المتهمين الرئيسين فى قضية الارهاب التى يتزعمها عادل حبارة، والذى تم تنفيذ حكم الاعدام عليه بداية الشهر الماضى، حيث افرجت جنايات القاهرة عن احد المتهمين “فرج ابورياش” المشهور بفرج مسيكوا، وهى من ابناء الشيخ زويد، من قبلية الرياشات بقرية ابو طويلة.

وقال المحامى مصطفى بلال الذى ترافع فى القضية ، ان فرج القى القبض عليه وهو فى طريقه الى القنطرة، فانه يعمل سائق ميكروباص، وتم انزاله بتهمة ان عليه قضية، وتم تحويله الى الامن الوطنى الذى اكدت تحرياته بانه تابع الى “خلية الانصار والمجاهدين” التى اسسها عادل حبارة فى شمال سيناء، والتى اتهم فيها 9 اشخاص اخرين 4 منهم من ابناء سيناء، 5 اخرين من محافظة الشرقية.

واضاف بلال ان فرج جائته “جلطة بالمخ” فور سماعه التهمة، وبالفعل طالبنا نحن الموكلون عنه، باعادة محاكمة فى القضية الغيابية التى حكم عليه بها ب 15 عاما غيابى مع السجن المؤبد، بعد حصولنا على استدلالات براءته من التهمة الموجهة له.

ووافقت المحكمة على اجراءات اعادة الحكم، وتم تحديد جلسة لاعادة الاجراءات بتاريخ 9 -5 – 2016م، وتم الحكم بعد المداولة نهار اليوم الاحد 1-1-2017م ، ببراءة”فرج ابو رياش” من القضية المتهم فيها جزافا، من القضية المنسوبة اليه.

وقال المحامى مصطفى بلال ان القضية بها 39 متهما، بينهم اثنين من احفاد الشيخ سليمان ابو حراز، الذى قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بقتله منذ شهرين باحد الاماكن الصحراوية بشمال سيناء، وهما اسعد مصيلح سليمان، واخيه على مصيلح سليمان.بالاضافة الى 6 اخرين من ابناء جنوب العريش ومناطق جنوب وغرب الشيخ زويد.