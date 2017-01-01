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محمد المسعود: إنسانية السيسي جعلته يدخل قلوب المصريين
السيسي ـ اﻻسماعيلية‎

محمد المسعود: إنسانية السيسي جعلته يدخل قلوب المصريين

الأحد، 1 يناير 2017 02:36 م

أكد محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسانية جعلته يحظى بشعبية كبيرة ويدخل في عقول وقلوب المصريين.

وطالب النائب من الحكومة ووزرائها ومحافظيها، بأن يحذو حذو الرئيس، في التعامل الإنساني والتلقائية مع المواطنين.

ووجه النائب التحية للرئيس، وأكد “المسعود” أن ما يقوم به الرئيس يؤكد ضرورة العمل والحث على الإتقان والتفاني من أجل مصلحة الوطن.

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