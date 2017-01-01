شنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، الأحد، حملات مفاجئة على 60 محطة مياه شرب بالقاهرة والمحافظات، بينها حوالي 22 محطة مياه بالقاهرة والجيزة فقط.

جاءت تلك الحملات بهدف متابعة الهيئة لكل ما يهم المواطنين ووصول الخدمات الأساسية إليهم، والسعي للتأكد من وصول المياه الصالحة للشرب للمواطنين، ومتابعة المراحل التي تمر بها المياه وسلامتها حتى تصل إلى المواطن.

جاء ذلك بعد شكوى عدد من المواطنين من وجود عكارة فى المياه والانقطاع المتكرر.

ضمت الحملة ضباطا من هيئة الرقابة الإدارية ومسئولا من الشركة القابضة ومشرفا من معامل الصحة، وحصل أعضاء الحملة في محطة مياه الشرب بإطفيح على عينات من المياه الداخلة للمحطة وعينات مختلفة فى جميع المراحل التي تمر بها المياه لتحليلها والتأكد من سلامتها للشرب، كما تم فحص أسطوانات الكلور ووجود أدوات السلامة وطفايات الحريق.

فى الوقت نفسه، استطلع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية رأي المواطنين فى الخدمة المقدمة وبحثوا شكواهم من ضعف المياه، كما قامت الحملة بالتأكد من اللوحة الإلكترونية للمحطة لمعرفة نسبة العكارة والكلور فى معالجة محطة مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين.