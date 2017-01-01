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بعد وقف برنامجه رسمياً.. إبراهيم عيسى: هذه اللحظة المناسبة
ابراهيم عيسى

بعد وقف برنامجه رسمياً.. إبراهيم عيسى: هذه اللحظة المناسبة

الأحد، 1 يناير 2017 02:27 م

أعلن الإعلامي إبراهيم عيسى، اليوم، توقف برنامجه “مع إبراهيم عيسى” على قناة “القاهرة والناس”، موجها الشكر لجمهوره وصاحب القناة ومعدي البرنامج.

وقال عيسى، في بيان أصدره، “لا أجد من بلاغة اللغة ما يبلغ مدى امتناني وشكري لجمهور برنامج (مع إبراهيم عيسى) على محطتنا العزيزة (القاهرة والناس)، فقد أحاط الجمهور برنامجي باهتمام بالغ وتفاعل مدهش وجدل متجدد ونقاش واسع، جعل حلقات البرنامج على درجة من التأثير الذي عبر حدود تأثير مجرد برنامج تليفزيوني، ما ألقى عليه أعباء وتعرض معه لأنواء وأحيط بالضغوط، ففي الوقت الذي ساهم فيه في اتساع عقول، تسبب كذلك في ضيق صدور، وبكل حب لمن أحب البرنامج ولمن اختلف مع صاحبه”.

وأضاف عيسى: بكل اعتزاز برأي من وضع البرنامج موضع التقدير، وبكل تفهم لمن أثقل البرنامج قلبه بالغضب والكراهية، فإنني أتقبل أن تكون هذه اللحظة مناسبة للتوقف عن تقديم البرنامج، حيث أظن أن مجريات الوقائع وطبائع المقادير تقود لأن أترك مساحة التعبير التليفزيوني لمرحلة أخرى، ووقت لعله يأتي من هنا.

وتابع “أوجه شكرا وفخرا عميقا للإعلامي الكبير طارق نور على مساحة النور الهائلة التي قدمها لي من خلال شاشة (القاهرة والناس)، والتي كنت أعبر فيها عن قناعاتي وحدي دون أي تدخل أو تداخل بالمشاركة أو المسؤولية من هذه المحطة الجميلة ذات الروح المختلفة والجرأة المميزة، وأعرب عن امتناني لزملائي المتألقين نجوم العمل الصحفي في فريق إعداد البرنامج، الذين كانوا نعم الزملاء وخير الرفقاء”.

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