تعثرت صفقة انتقال الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى نادي بني ياس الإماراتي على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف دولار حتى نهاية الموسم.

وتضاربت الأنباء المتداولة من داخل النادي عن أسباب تعثر الصفقة حيث تؤكد الرواية الرسمية أن اللاعب هو من رفض الانتقال إلى بني ياس بسبب موقع الأخير في ترتيب جدول مسابقة الدوري الإماراتي، بينما هناك رواية أخرى تؤكد أن مسئولي النادي الإماراتي هم من تراجعوا عن اتمام الصفقة بسبب المستوى المتواضع الذى ظهر عليه اللاعب خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الإسماعيلى والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وتدرس إدارة نادي الاتحاد السكندري مجموعة من العروض لاحتراف اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لسداد مستحقات اللاعبين بالفريق في ظل حالة التذمر التي تسيطر على الجهاز الفني واللاعبين من تأخر المستحقات.