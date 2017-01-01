مجلس الدولة يخاطب "المركزي للمحاسبات" لترشيح عضوي لجنة فحص عقود المجلسالأحد، 1 يناير 2017 02:24 م
أرسل مجلس الدولة، صباح اليوم، خطابات رسمية إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بطلب ترشيح ممثل عن كل من الجهتين المذكورتين، لعضوية اللجنة الخاصة التي قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة تشكيلها ، لتولي مهمة فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة قد سبق وقرر تشكيل تلك اللجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة.
من ناحية أخرى، علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الأمين العام الجديد لمجلس الدولة، المستشار فؤاد عبد الفتاح محمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة، قد تسلم مكتبه بالطابق التاسع بالمجلس، وبدأ في مباشرة عمله رسميا كأمين عام لمجلس الدولة.
وكانت لجنة مشكلة خصيصا قد تولت جرد محتويات مكتب الأمين العام لمجلس الدولة، قبل تسلم المستشار فؤاد عبد الفتاح له، حيث قامت اللجنة بعمل محاضر بما يحتويه المكتب من أوراق ومستندات قبل إخلاء المكتب لتسليمه إلى الأمين العام الجديد.
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:26:23 GMT
-
تجديد حبس «حسن مالك» 45 يوماً
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تجديد حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، 45 يومًا، لاتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى. ووجهت ...Sun, 01 Jan 2017 11:57:30 GMT
-
مصادر: «سكر كوم أمبو» تعرض 700 جنيه لطن القصب والمزارعون يرفضون
علمت شبكة الإعلام العربية “محيط” أن شركة “سكر كوم أمبو” تحاول إرضاء مزارعي القصب وتتفاوض معهم على أسعار جديدة للتوريد غير المعلن عنها. وقالت مصادر إن السعر ...Sun, 01 Jan 2017 08:12:21 GMT
-
زعيم كوريا الشمالية يبدأ العام بـ"صاروخ عابر للقارات"
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اليوم الأحد، أن بلاده باتت في “المراحل الأخيرة” من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات. وقال كيم في خطاب متلفز بمناسبة حلول ...Sun, 01 Jan 2017 05:55:36 GMT
-
البيت الأبيض: الهجوم على ملهى ليلي بإسطنبول عمل "إرهابي مروع"
أدان البيت الأبيض الهجوم المسلح الذي وقع بملهى ليلي في مدينة “إسطنبول” التركية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، كما وصفه بـ “الهجوم الإرهابي المروع”. وقال المتحدث ...Sun, 01 Jan 2017 06:08:35 GMT
-
اليوم .. جهاز "الشيخ زايد" يبدأ تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً
يبدأ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، والتي تم تخصيصها عن طريق القرعة العلنية المقامة بتاريخ 17/7/2016، وذلك حتى يوم الأربعاء (8 ...Sun, 01 Jan 2017 06:08:35 GMT
-
المركزي: 3 مليارات دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج
أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي لتبلغ 1.7 مليار دولار، مقارنة بالشهر السابق له (أكتوبر) ...Sun, 01 Jan 2017 12:12:42 GMT
-
فنانة شهيرة لـ عمرو أديب: "هتتقطع بوس وأحضان"
غازت الفنانة مايا دياب، الإعلامي عمرو أديب، بعد سؤاله لها عن شراستها الكبيرة ضد الإعلاميين أثناء استضافتها بالبرامج التلفزيونية، قائلة:” متخافش أنت عسل.. هتتقطع ...Sat, 31 Dec 2016 23:50:12 GMT
-
محلل تركي يفجر مفاجأة عن مسلحي هجوم إسطنبول - محيط
أكد المحلل السياسي التركي طه عودة، إن هناك مفاوضات تجريها الأجهزة الأمنية مع 3 مسلحين هاجموا الملهى الليلى في إسطنبول بتركيا. وأشار المحلل التركي في…Sun, 01 Jan 2017 00:15:37 GMT