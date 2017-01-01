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الجنايات تنظر غدا في طلب التحفظ على أموال مدير مشتريات مجلس الدولة
محكمة ‎

الجنايات تنظر غدا في طلب التحفظ على أموال مدير مشتريات مجلس الدولة

الأحد، 1 يناير 2017 02:21 م
وكالات

تنظر غدا محكمة جنايات القاهرة، في قرار النائب العام بطلب التحفظ على أموال وكافة ممتلكات، جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته، على خلفية التحقيق الذي تجريه نيابة أمن الدولة العليا في شأن قضية الرشوة المالية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد الوهاب اللبان وعضوية المستشارين علاء الدين البيلي وطاهر نبيل النحاس.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.

وقال مصدر قضائي إنه ينتظر أن يصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا مماثلا بالتحفظ على الأموال بحق المستشار المستقيل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة المتهم في ذات القضية.

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