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استعدادات لافتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومى للحضارة
متحف الحضارة القومي

استعدادات لافتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومى للحضارة

الأحد، 1 يناير 2017 02:45 م
وكاﻻت - أ ش أ

صرح الدكتور خالد العناني وزير الآثار بأن الوزارة تعمل على قدم وساق بالتعاون مع كافة قطاعاتها لإفتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومى للحضارة بالفسطاط ، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية بالدولة ، مشيرا إلى انه سيقام فى القاعة معرض أثري عن الحرف التراثية فى مصر يضم 352 قطعة آثرية .

وأشار العناني فى تصريح له اليوم الأحد ، إلى انه سيتفقد مساء اليوم قاعة العرض المؤقت والوقوف على آخر الأعمال والتجهيزات التى أوصى بها خلال زيارته الأخيرة منذ 10 أيام تمهيداً لإفتتاحها في القريب العاجل.

و من جانبه ، أوضح الدكتور أحمد الشوكي المشرف العام علي قاعة العرض المؤقت أنه تم الإنتهاء من نقل 90% من القطع الأثرية المقرر عرضها بالقاعة من كل من المتحف الإسلامي بباب الخلق والنسيج بشارع المعز والمصري بالتحرير ومخازن متحف الحضارة بالإضافة إلي بعض القطع التراثية من واحة سيوة و سيناء و النوبة وغيرهم، لافتا إلى انه جاري حاليا تجهيز الأفلام و الجرافيك المصاحب للمعرض.

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