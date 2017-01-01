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نتنياهو يطالب بحرب عالمية ضد الارهاب
نتنياهو

نتنياهو يطالب بحرب عالمية ضد الارهاب

الأحد، 1 يناير 2017 02:49 م
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طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحرب عالمية ضد الإرهاب.

وجاء ذلك بعد الهجوم الذي وقع ليلة السبت/الأحد الماضية في مدينة اسطنبول التركية وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلي، قال نتنياهو الأحد إن ” المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قالت مطلع الأسبوع ما نقوله نحن منذ سنوات عديدة، وهو أن التهديد الأكبر الذي يواجه العالم هو إرهاب الإسلام المتطرف”.

وأضاف نتنياهو أن هجوم اسطنبول أثبت ذلك مجدداً، وتابع نتنياهو: “ونحن نعرب عن مواساتنا لأقارب الضحايا”.

ويذكر أن أحدث البيانات الرسمية الصادرة في تركيا أفادت بأن الهجوم الذي وقع ليلة أمس أسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين بينهم إسرائيليتان.

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