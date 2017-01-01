قال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة تقوم بتشغيل رحلة إضافية جديدة إلى العاصمة الإريترية أسمرة، اعتبارًا من يوم السبت 7 يناير الحالي، وبذلك يصبح إجمالي عدد الرحلات التي تسيرها الشركة إلى هذه النقطة 6 رحلات جوية بدلًا من 5 رحلات.

أوضح عزت، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الشركة طرحت تخفيضًا قدره 25 % للسفر إلى أسمرة، من عدد من النقاط الأوروبية الموجودة بشبكة خطوط الشركة، مثل لندن وفرانكفورت وروما وميلانو وجنيف وأمستردام واسطنبول، على أن يكون شراء التذاكر اعتبارًا من 3 وحتى 31 يناير على أن يكون السفر من 8 يناير وحتى 31 مايو 2017.

كما حرصت الشركة على تقديم عرض جديدًا فيما يتعلق بالشرق الأقصى، حيث تم طرح تخفيض قدره 30 % للسفر على درجة رجال الأعمال بين القاهرة وجوانزو، على أن يتم حجز التذاكر حتى 15 يناير 2017 للسفر حتى 30 يونيه 20177.