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صبري رحيل يكشف أسرار الفوز على الزمالك في القمة 113.. فيديو
صبري رحيل

صبري رحيل يكشف أسرار الفوز على الزمالك في القمة 113.. فيديو

السبت، 31 ديسمبر 2016 09:56 م
محيط - أحمد عبد الخالق

كشف صبري رحيل الظهير الايسر لفريق الكرة الاول بالنادى الاهلى عن أسباب تفوق الفارس الاحمر على غريمه التقليدي الزمالك بالقمة 113 التى جرت مساء الخميس الماضى على ملعب بتروسبورت.

وقال رحيل الذى حل ضيفا على فضائية الاهلى إن حالة التركيز الشديدة التى عاشها اللاعبون قبل الايام التى سبقت المباراة تسببت فى حسم الاهلى للقمة، مضيفا ان الجميع كان على قلب رجل واحد ولا فرق بين اساسي وبديل الكل يسعي من اجل الفوز والحصول علي الثلاث نقاط.

وكان الاهلى فاز على الزمالك بهدفى دون رد عن طريق مؤمن زكريا وجونيور أجاى.

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