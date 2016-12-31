حقق ليفربول فوزًا غاليًا على ضيفه مانشستر سيتى بهدف دون رد فى المباراة التى جرت اليوم السبت على ملعب الأنفيلد رود , ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم .

سجل هدف الريدز جيورجينهو فاينالدوم فى الدقيقة الثامنة من زمن أحداث اللقاء .

بهذه النتيجة , رفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة ليواصل ملاحقته لتشيلسى متصدر جدول ترتيب ” البريمير ليج ” برصيد 49 نقطة , فيما توقف رصيد السيتيزن عند 39 نقطة .

جاء الهدف مبكرًا فى الدقيقة 8 عن طريق لاعب الوسط الهولندى جيورجيو فينالدوم، بعرضية رائعة من النجم المتألق آدم لالانا، حيث وصل الأخير بهذه العرضية للأسيست السابع ليعادل عدد أهدافه أيضًا 7، ويكون أكثر لاعب وسط فى الدوريات الأوروبية الكبرى تأثيرًا فى الأهداف.

ولم يجر الإسباني بيب جوارديولا أى تغييرات سوى فى الدقيقة 84 عندما دفع بالجناح الإسبانى خيسوس نافاس على حساب الظهير الأرجنتينى بابلو زاباليتا.

وشهد الشوط الثانى قمة الإثارة بين الفريقين، عقب استعادة مانشستر سيتى مستواه والذى كان ندًا قويًا للريدز، على عكس ما جرى فى الشوط الأول الذى شهد استحواذًا كبيرًا لكتيبة يورجن كلوب.