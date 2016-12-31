عزز الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم اثر تغلبه على التعاون 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري.

وسجل أهداف الهلال ريكاردو ماتشادو لاعب التعاون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة وليو بوناتيني (هدفين) في الدقيقتين 11 و22 وياسر القحطاني من ركلة جزاء في الدقيقة .69

فيما سجل هدفي للتعاون محمد البريك لاعب الهلال بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وريكاردو ماتشادو في الدقيقة .87

ورفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد التعاون عند 18 نقطة في المركز السابع.