ظهرت على نسخة الويب Messenger.com من خدمة التراسل الفوري التابع لموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث عن النصوص في المحادثات.

ونقل موقع “فنتشر بيت” VentureBeat عن متحدث باسم فيسبوك أن الميزة أصبحت متاحة لجميع المستخدمين “منذ أشهر”، وذلك بعد سنوات من إتاحتها لنسخة الويب من موقع فيسبوك، وهي الآن متوفرة لتطبيق الويب المستقل لفيس بوك ماسنجر.

ولم يحدد المتحدث باسم فيسبوك ما إذا كانت الميزة في طريقها إلى تطبيق مسنجر على أنظمة أندرويد وآي أو إس وويندوز 10.

يُذكر أنه يوجد طريقتان للوصول إلى الميزة على Messenger.com، الأولى: من خلال النقر داخل صندوق Search Messenger على يسار نافذة المتصفح، ثم كتابة الكلمة المراد البحث عنها، مع إمكانية اختيار المكان المراد البحث فيه.

أما الطريقة الأخرى، فأثناء المحادثة الفردية، والتي يمكن أن تكون محادثة مع صديق أو محادثة جماعية، يجب النقر على رمز “i” لتظهر عدة خيارات منها “البحث في المحادثة”.

يُشار إلى أن ميزة البحث في المحادثات متاحة في تطبيقات منافسة مثل “جوجل مسنجر” على نظام أندرويد و “آبل مسجز” على نظامي آي أو إس وماك أو إس، وتطبيق التراسل الفوري واتس اب، المملوك لفيسبوك، على الويب والأجهزة المحمولة.

ومع ذلك، لا تزال خدمات شهيرة، مثل خدمة التراسل المصور سناب شات، وموقع تويتر، وخدمة مشاركة الصور إنستجرام، بدون أي طريقة سهلة للبحث عن النصوص في المحادثات.