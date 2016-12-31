أكد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن البحث العلمي سيكون فى خدمة الصناعة ولذا قامت الوزارة بالعمل على توفير البيئة المناسبة للباحثين حتى يتمكنوا من الإبداع والابتكار على نجو يحقق مخرجات بحثية يتم استثمارها في شركات ناشئة.

وأشار الشيحي ، في تصريح له اليوم، إلى أنه من منطلق هذه الرؤية والتى تم التباحث بشأنها فقد تم تحديد المجالات ذات الأهمية القومية مثل الطاقة الجديدة واستخدامات النانو تكنولوجيا الصناعات الدوائية ، موضحا أن الوزارة بدأت بالفعل في تصنيع بعض المنتجات القائمة على مخرجات البحث العلمى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه ، وكذلك بدأت مرحلة التصنيع مع وزارة الصحة لمستلزمات طبية وكواشف تشخيصية.

وأوضح أنه في انطلاقة جديدة لاستخدامات النانو تكنولوجى فى الصناعات الدوائية ومن أجل توطين التكنولوجيا بمصر فقد تم استقبال عدد من العلماء المصريين العاملين بالخارج من بينهم الدكتور موسى شاكر نائب رئيس جامعة نيويورك ومدير مركز الأبحاث الدوائية بالجامعة وصاحب أكثر من 300 براءة اختراع من اجل توقيع اتفاقية تعاون خاصة بتكنولوجيا صناعة الادوية بالنانو تكنولوجي الأسبوع القادم .