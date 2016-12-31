حقق أهلى جدة فوزًا قاتلًا على نظيره الفتح بهدفين دون رد فى المباراة التى جرت اليوم السبت على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر دورى المحترفين السعودى لكرة القدم.

وشارك الظهير الأيسر الدولى محمد عبد الشافى “شيفو” ضمن التشكيلة الأساسية لأبناء جدة منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، وقدم أداءً جيدًا خلال مجريات اللعب .

وسجّل هدفى “الراقى” على عواجى بالدقيقتين 84 , 93 .

بهذه النتيجة , رفع الأهلى رصيده إلى 34 نقطة محتلًا المركز الثانى مؤقتًا , فيما توقف رصيد الفتح عند 8 نقاط متذيلًا جدول ترتيب البطولة.