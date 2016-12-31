حثّت نتائج أبحاث جديدة على أكل المزيد من الخضروات التي تحتوي على “ميكروجرين” مثل الملفوف (الكرنب) الأحمر للوقاية من أمراض القلب. وتقدَّم هذه النوعية من الخضروات في المطاعم باعتبارها زينة حول الطبق، أو ضمن السلطة الخضراء ومن النادر اعتبارها خضار رئيسي. تتضمن قائمة الخضروات التي تحتوي على “ميكروجرين” الريحان والقرنبيط والملفوف والخس.

أُجريت أبحاث الدراسة تحت إشراف إدارة الزراعة في ولاية مريلاند الأمريكية، ونُشرت في دورية “أجريكلتشر كيمستري” المتخصصة في الأبحاث الزراعية. وأشارت بياناتها إلى سهولة زراعة هذه المحاصيل في حدائق البيوت حيث يمكن حصاد ثمارها كل أسبوع إلى أسبوعين، والاستفادة من محتوى الـ “ميكروجرين” حتى قبل أن تنضج الثمار بالكامل.

ووجدت الدراسة أن هذه الخضروات تحتوي على مضادات للأكسدة تقلل توزيع الكولسترول الضار في الجسم، وأنها تساعد بشكل فعّال على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.