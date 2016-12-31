رصد فصيلة مميتة من قناديل البحر في أسترالياالسبت، 31 ديسمبر 2016 08:56 م
حذر خبير أسترالي في الأحياء البحرية من أن نوعا صغيرا لكن مميتا من قناديل البحر يتحرك “ببطء” لكن من المؤكد أنه “سيجتاح” الساحل الشرقي من أستراليا، مع ارتفاع درجات حرارة المياه.
ولا يزيد حجم قنديل البحر الذي يعرف باسم “إيروكاندجي” عن سنتيمتر مكعب واحد، وهو يكاد يكون غير مرئي وله مجسات يصل طولها إلى متر واحد، وعادة ما يعيش في المياه الدافئة بالقرب من منطقة “كايرنز”.
وقال جامي سيمور الأستاذ المساعد بجامعة جيمس كوك لشبكة “إيه بي سي” التلفزيونية الأسترالية إن قنديل البحر يمكن أن يصل إلى الشواطئ المكتظة بالمصطافين على ساحل “صن شاين”، على بعد أكثر من ألف كيلومتر إلى الجنوب، في غضون سنوات.
وأضاف سيمور: “لقد شهدنا ارتفاعا في درجات الحرارة من درجة إلى درجتين في المياه قبالة السواحل الجنوبية هنا وتحركت الكائنات البحرية في هذا الاتجاه كما هو متوقع”.
وذكرت قناة “إيه بي سي” التلفزيونية الأسترالية أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى وفي حالة مستقرة بعد أن تعرضوا للدغات قنديل البحر (إيروكاندجي) قبالة جزيرة فريزر شمال ساحل صن شاين.
وأضاف سيمور أن شخصين فقط توفيا بسبب لدغات قنديل البحر (إيروكاندجي) في أستراليا في التاريخ الحديث، لكن العشرات يتلقون العلاج في المستشفيات سنويا.
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