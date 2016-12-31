 Moheet on google
السبت 31 ديسمبر 2016 09:08 مساءً
روابط سريعة
أحمد موسى: هذا أصعب موقف لي في 2016
احمد موسى

أحمد موسى: هذا أصعب موقف لي في 2016

السبت، 31 ديسمبر 2016 09:04 م
كتب - عبد الرحمن دياب

ذكر الإعلامي أحمد موسى عن أصعب وأجمل المواقف التى عاشها فى عام 2016، موضحًا أن وفاة والده كان من أصعب اللحظات، بينما زفاف نجلته من أجمل اللحظات فى هذا العام.

وأضاف خلال احتفالية خاصة لقناة “صدى البلد”، مساء السبت، إن سياسات القناة هدفها الدولة والمواطن وليس شخصًا، رغم أن هناك معترضين على هذه السياسات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3