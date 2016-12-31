ذكر الإعلامي أحمد موسى عن أصعب وأجمل المواقف التى عاشها فى عام 2016، موضحًا أن وفاة والده كان من أصعب اللحظات، بينما زفاف نجلته من أجمل اللحظات فى هذا العام.

وأضاف خلال احتفالية خاصة لقناة “صدى البلد”، مساء السبت، إن سياسات القناة هدفها الدولة والمواطن وليس شخصًا، رغم أن هناك معترضين على هذه السياسات.